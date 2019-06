VIDEO / Turneul de adio "The Grand Finale Tour" al celor de la BZN a avut loc in weekend

Afis

“Dance, Dance” sau “Blue Eyes” sunt doar câteva dintre hit-urile care au încântat timp de câteva ore publicul prezent în Sala Polivalentă a orașului la concertul celor de la BZN - Band Zonder Naam de sâmbătă seara.

Turneul de adio "The Grand Finale Tour" al celor de la BZN (Jan Keizer & Anny Schilder) a avut loc la Sala Polivalentă. Jan Keizer și Anny Schilder, ambasadori ai turismului românesc, s-au îndrăgostit de ia românească. Evenimentul de la Cluj a fost dedicat bluzei naționale pe care au purtat-o în semn de respect și cu efuziune pentru toți fanii români.

“Blue Eyes”, “Dance, Dance”, “Twilight”, “Put On Your Make-Up”, “Just an Illusion”, “Waltzing Maria”, “Amore” sau “La Primavera” sunt doar câteva dintre piese pe care cei doi membri BZN le-au pregătesc pentru concertul din 2019. De asemenea, cunoscuta “Drumurile noastre” reinterpretată de Jan & Anny alături de regretatul Dan Spătaru, a putut fi ascultată pentru prima oară, live, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Melodia și videoclipul au fost lansate, oficial, la București, în 2014.

