VIDEO Un avion s-a prabușit intr-o zona rezidențiala din Germania. Cel puțin trei morți

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă pe o clădire rezidenţială din oraşul Wesel din landul Renania de Nord Westfalia, în nord-vestul Germaniei, ucigând trei persoane şi rănind un copil, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, informează dpa şi Reuters, potrivit Agerpres.

