VIDEO Un barbat a fost retinut pentru agresiune sexuala, dupa ce ar fi pipait o minora intr-o scara de bloc din Capitala

Un barbat de 33 de ani a fost retinut de politistii Capitalei, sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, dupa ce, pe data de 20 noiembrie, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca o minora a fost atinsa intr-o zona intima de catre un barbat necunoscut, in timp ce se afla in holul imobilului de domiciliu.