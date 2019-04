VIDEO - Un barbat și-a taiat degetul dupa ce a votat din greșeala pentru un partid

Un bărbat, supărat că a votat din greşeală pentru alt partid decât cel dorit de el la alegerile legislative din India, şi-a tăiat degetul arătător cu satârul, relatază Le Figaro, informează News.ro.

Indianul Pawan Kumar a postat pe reţelele de socializare un filmuleţ care a devenit viral. El spune că la votul de joi a confundat simbolurile prezente pe sistemul electronic şi a votat pentru partidul premierului naţionalist Narendra Modi, în locul candidatului rival din statul său.

Disperat, bărbatul s-a dus acasă după vot şi şi-a tăiat arătătorul. "Voiam să votez elefantul, dar am votat floarea”, explică Pawan Kumar.

Floarea de lotus este simbolul partidului aflat la putere, iar elefantul este simbolul coaliţiei de opoziţie.

Votul este electronic la secţiile de votare din India, dar degetul fiecărui alegător este marcat cu cerneală indelebilă pentru ca persoana respectivă să nu mai poată vota din nou.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3