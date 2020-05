VIDEO Un șmecher cu BMW se distreaza pe strazile Brașovului stropind pietonii

Un brașovean a fost udat din cap până în picioare de un gălățean venit în vizită la munte. Aflat pe o stradă îngustă, din centrul Brașovului, inundată de apa care a refulat din gurile de canalizare, bărbatul s-a gândit că s-ar putea distra copios stropind casele si mașinile pe lângă care trecea. La un moment dat șoferul primește un bonus: o femeie aflată pe trotuarul îngust, care nu avea niciun refugiu. În loc să încetinească, șoferul accelerează, provocând un val care a udat-o din cap până în picioare pe femeie. În urma bolidului, aceasta a rămas udă leoarcă și cu telefonul mobil stricat, după cum mărturisește în postarea de pe Facebook.

"Azi am avut o rupere de nori cu grindina în Brașov, am ieșit din casa pe str. Țepeș și am filmat cum curgea râul adevărat pe strada cu canalizarea făcută recent... în momentul ăsta au trecut 2 autoturisme pe lângă mine, primul a trecut încet și cu grija să nu mă stropească, pe când cel al 2-lea a accelerat intenționat în momentul în care m-a văzut stând pe un trotuar îngust...la +10C, apa călie cu bucăți de gheață și mizeria de pe stradă în ea au ajuns să mă acopere în totalitate

fiind îmbrăcată subțire, apa mi s-a scurs de pe par pe spate și pe fața, intrând în pantaloni și scurgând, că pe burlan, pe piciorul meu direct în adidași...

nici mobilul nu a mai funcționat până nu l-am uscat! Am postat clipul cu nemernicia domnului la volanul unei mașini cu nr de GL19CSM pe Facebook și, pe neașteptate, am primit încă 2 postări cu isprava aceluiași conducător auto, ce înseamnă un singur lucru... cât a ploat, el a a repetat isprava pe str. Țepeș distrandu-se cu stropitul caselor, mașinilor și pietonilor aflați în zona!", a scris brașoveanca pe pagina de Facebook.