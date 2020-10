VIDEO Un ministru, in ședința de guvern: 'Chiar vorbeam cu colegii de la STS, ca au facut o aplicație foarte buna'

Peste 29.000 de aplicanţi s-au înscris pentru accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul primei măsuri din schema de granturi, iar pentru a doua măsură s-au înscris circa 20.000 de aplicanţi, a spus, joi, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în ședința de guvern.

Popescu a lăudat STS pentru aplicația pe care a făcut-o serviciul, ea rezistând la aproape 9.000 de cereri simultane depuse la a doua sesiune.

Citește și: Paul Stănescu: ‘PSD va câștiga alegerile. PNL se prăbușește și vrea cât mai repede alegeri fără să țină absolut de nimic ce înseamnă sănătatea românilor’

”Ieri seară s-au încheiat primul call de proiecte, de 2.000 de euro, 29.215 companii au depus cereri de finanțare. Nu am consumat întregul buget. Am oprit proiectul miercuri seara. Azi am dat drumul la schema 2 de finanțare. Chiar vorbeam cu colegii de la STS, că au făcut o aplicație foarte bună, că am avut 9.000 de cereri simultane, nu s-a întâmplat nimic, avem 19.788 de cereri. Apelul se închide miercuri, 28 octombrie. Bugetul este cam epuizat, cele 350 de milioane. Maximum este 150.000 de euro care se poate cere.

Este prima aplicație în care IMM nu trebuie să se ducă la un ghișeu.”, a spus Virgil Popescu.

Citește și: Un fost șef al Serviciului de Informații Externe ‘atacă’ alegerile parlamentare! Va candida pe listele partidului lui Victor Ponta

Prin OUG nr.130/2020, adoptată în vara acestui an de Guvern, este alocată o sumă de aproximativ un miliard de euro pentru sprijinul IMM-urilor, sub trei forme: - microgranturi - ajutor în sumă fixă de 2.000 euro per beneficiar; granturi pentru capitalul de lucru de până la 15% din cifra de afaceri la 2019, maximum 150.000 euro; granturi pentru investiţii, cu sume cuprinse între 50.000 euro şi 200.000 euro.