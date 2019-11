VIDEO Un nou ASASINAT CRUNT zguduie Orientul Mijlociu. Viața unui important opozant iranian a fost suprimata violent la Istanbul

Un disident iranian, Massoud Molavi, a fost asasinat recent în oraşul turc Istanbul, afirmă surse citate de agenţia de presă DHA şi de cotidianul Times of Israel preluat de mediafax.

Massoud Molavi, în vârstă de aproximativ 35 de ani, a fost asasinat în districtul Sisli din Istanbul pe 14 noiembrie.

Molavi era coordonatorul unui canal pe aplicaţia Telegram, numit Black Box, care difuza o serie de materiale despre corupţia din Iran.

Poliţia turcă încearcă să afle circumstanţele producerii asasinatului.

By @TurkeyAffairs

The moment the Iranian journalist and activist Massoud Molavi was assassinated in Istanbul yesterday, in front of the building in which he lived .. pic.twitter.com/MVoEKwBYyz