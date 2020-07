VIDEO Un test de sange depisteaza cancerul cu patru ani inainte de primele simptome

Un test de sânge experimental depistează cancerul cu patru ani înainte de primele simptome. Testul determină, de fapt, alterări ale ADN-ului care pot duce la cancer. Studiul a fost făcut pe 123.000 de oameni, urmăriţi timp de 10 ani.

Pentru oncologi, un test care să depisteze cancerul în stadii incipiente ar fi o mină de aur și se pare că momentul acela se apropie, scrie mediafax.ro.

Un test de sânge pus la punct de cercetătorii de la University of California poate detecta cancerul cu 4 ani înainte de apariţia primelor simptome.

Testul, aflat în fază experimentală, determină alterări ale ADN-ului care pot duce la cancer.

Studiul a fost derulat vreme de 10 ani pe 123.000 de pacienţi cărora le-au fost recoltate probe de sânge. Deocamdată, cercetătorii s-au concentrat asupta principalelor forme de cancer, stomacal, esofagian, colorectal, la plămâni şi la ficat, dar ar putea extinde cercetarea şi mai mult.

Dr. Bogdan Gafton, de la Institutul de Oncologie din Iaşi, explică de ce este atât de importantă diagnosticarea timpurie a cancerului.

„Testul acesta de care vorbim n-o să ne zică dacă pacientul va face sau nu cancer, ci ne va spune dacă are cancer într-o etapă iniţială, într-o etapă în care şansele de vindecare sunt mult mai mari decât dacă această neoplazie s-ar detecta într-un stadiu simptomatic. Şi cu siguranţă ar creşte foarte mult şansele de vindecare ale pacientului respectiv. Un tratament care este aplicat într-un stadiu incipient al bolii are şanse să vindece pacientul într-o proporţie mult mai mare şi, mai mult, să fie mai puţin nociv pentru pacient, mai uşor de suportat”, spune dr. Bogdan Gafton.

