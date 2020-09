VIDEO Un TIR a lovit un autobuz la Iasi si l-a proiectat intr-un microbuz aflat pe contrasens. Un om a murit si sase sunt raniti

O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital in dimineata zilei de marti, 29 septembrie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi - Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie.