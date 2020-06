VIDEO Un torent gigantic se indreapta dinspre Ucraina spre barajul de la Stinca-Costesti: "Absolut nimeni nu stie cat va creste Prutul"

Autoritatile din Ucraina i-au alertat pe omologii romani in privinta unei viituri de mari dimensiuni care se propaga spre Romania pe Prut. Trei baraje au cedat deja in Ucraina, iar sute de locuinte si gospodarii au fost afectate. Imaginile publicate in ultimele 48 de ore de institutii media din Ucraina arata o realitate infricosatoare, cu poduri distruse sau localitati intregi maturate de ape.