VIDEO Unul dintre artiștii preferați ai noii generații a anunțat ca are tumoare la creier in stadiu terminal

Tom Parker, cunoscut ca membru al grupului britanico-irlandez The Wanted, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu tumoare la creier, iar boala este în stadiu terminal, relatează BBC.

Într-un mesaj publicat luni dimineaţă pe Instagram, Parker - în vârstă de 32 de ani - şi-a anunţat fanii că, în prezent, urmează un tratament.

Într-un interviu acordat revistei OK, el a spus că vara aceasta a avut două atacuri şi a fost spitalizat, scrie news.ro.

„Mi-au spus: «Este o tumoare la creier»”, a povestit el. „Am fost şocat. Este în stadiul patru şi mi-au spus că e terminal. Încă nu am procesat asta”.

Parker fondat grupul The Wanted în 2009 împreună cu Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness şi Nathan Sykes. Ei au devenit cunoscuţi în 2010 cu piesa „All Time Low”, care a ajuns pe primul loc în topul britanic al single-urilor. Un alt cântec al grupului, „Glad You Came”, lansat în 2011 împreună cu al doilea album, „Battleground”, a ajuns pe locul al treilea în Billboard Hot 100. Între piesele cunoscute ale grupului se numără „Heart Vacancy”, „Lose My Mind” şi „Chasing the Sun”.

Grupul s-a destrămat în 2014, pentru ca membrii să realizeze proiecte solo. Între altele, Tom Parker a jucat rolul Danny Zuko într-o producţie a musicalului „Grease”.

În 2018, Parker s-a căsătorit cu actriţa Kelsey Hardwick, cu care are o fiică în vârstă de 16 luni.