VIDEO UPDATE Preot ortodox, impuscat la Lyon

Un preot ortodox de naţionalitate greacă a fost împuşcat în jurul orei 16:00 (15:00 GMT) în Lyon (sud-estul Franţei) şi presupusul autor a fugit, a declarat o sursă din cadrul poliţiei pentru AFP şi DPA. Preotul "îşi închidea biserica", a precizat sursa, adăugând că este în stare gravă. BREAKING VIDEO — A man shot and wounded in rue St-Lazare in the 7th arrondissement, circumstances unclear. The shooter is said to be on the run. The area is currently closed by French Police#Lyon #France pic.twitter.com/pbxc1fgCMS— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2020 Martorii au spus că biserica este greco-ortodoxă, potrivit Reuters. "Forţele de securitate şi salvare sunt acolo: Evitaţi zona şi urmaţi instrucţiunile autorităţilor", a declarat Ministerul de Interne pe Twitter. Acest incident survine la trei zile după ce un bărbat care striga "Allah Akbar! (Allah este mai mare) a decapitat o femeie şi a ucis alte două persoane în bazilica Notre-Dame-de-l'Assomption din Nisa. Atacul a avut loc în ziua în care musulmanii sărbătoreau naşterea profetului Mohamed. În urmă cu două săptămâni, un profesor la o şcoală de la periferia Parisului a fost decapitat de un atacator de 18 ani, presupus a fi originar din Tunisia, care aparent era supărat pentru că profesorul arătase o caricatură a profetului Mohamed în timpul unei ore. Musulmani din întreaga lume au criticat Franţa pentru că a apărat dreptul de a publica caricaturi înfăţişându-l pe profet. Miniştri din guvernul francez avertizaseră că ar putea avea loc şi alte atacuri militante islamiste. Franţa se află în izolare de vineri pentru a lupta împotriva epidemiei de COVID-19. Totuşi, guvernul a făcut o derogare până luni inclusiv pentru lăcaşele de cult pentru a sărbători Ziua Tuturor Sfinţilor. După atacul de la Nisa, preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat suplimentarea de la 3.000 la 7.000 a soldaţilor pentru operaţiunea Sentinel pentru a proteja lăcaşele de cult şi şcolile. Acestora li se vor adăuga aproximativ 7.000 de membri ai forţelor de ordine, dintre care jumătate jandarmi în rezervă, care vor fi puşi la dispoziţia prefecţilor de luni pentru a asigura securitatea. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Insider Paper/twitter