VIDEO Urarea lui Tariceanu pentru PSD, dupa ce a rupt coaliția de guvernare

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, le-a transmis luni o urare foștilor colegi de coaliție de la PSD, după ce ALDE a decis să se retragă de la Palatul Victoria.

Tăriceanu a explicat că ALDE nu a fost de acord iarna trecută cu OUG 114 și ca i-a avertizat pe PSD-isti, dar acestia au mers mai departe cu proiectul. Șeful ALDE a mai criticat PSD că a trecut la „constructii bugetare” despre care au constatat dupa o jumatate de an de exercitiu bugetar ca sunt nesustenabile. „Imaginea e libera dar realitatea e constrangatoare”, a rezumat Tariceanu motivul supararii ALDE.

„Nu putem sa cautionam in continuare masuri cu care nu sunt de acord”, a indicat el.

Tariceanu le-a facut PSD-istilor o urare. „„E mai corect sa ne despartim civilizat si sa le uram misiune usoara”, a zis seful ALDE.

El a avertizat insa ca in noiembrie Guvernul PSD avea o problema: `in noiembrie rectificarea bugetara o sa scoata la iveala problemele peste care acum s-a trecut”. Tariceanu a deplans si faptul ca Romania are un „deficit foarte mare de 9 mld lei in momentul de fata”.

Seful ALDE a profetit ca PSD va fi nevoit sa ia „masuri care nu sunt foarte simpatice si populare”.