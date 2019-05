VIDEO: Urmarire ca-n filme pe ruta Gherla-Cluj, soldata cu accident la intersectia strazilor Bucuresti cu Gorunului. Soferul nu avea permis si era beat

Accident Bucuresti cu Gorunului 6

Un accident cu trei victime a avut loc in urma cu putin timp, pe strada Bucuresti, colt cu Gorunului, din Cluj-Napoca. Din cate se pare, un tanar de 24 de ani, fara permis, a fost somat de politia Gherla sa opreasca insa acesta si-a continuat deplasarea si a gonit spre Cluj, unde, la intersectia strazilor Bucuresti cu Gorunului, a provocat un grav accident de circulatie, soldat cu trei victime. Soferul se afla in stare de ebrietate si nu detinea permis de conducere. Acesta era urmarit de.catre un echipaj de.politie intrucat nu a oprit la semnalele de oprire efectuate de catre un echipaj rutier din cadrul Politiei Gherla.

Potrivit IPJ Cluj, pe raza comunei Jucu, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Gherla a facut semnal de oprire unui sofer care efectuase o depasire neregulamentara. Soferul nu a oprit si a demarat in tromba. Echipajul a pornit in urmarirea acestuia. Soferul a ajuns pe raza municipiului Cluj Napoca iar la intersectia strazilor Bucuresti cu Gorunului a provocat un accident rutier cu 3 victime, persoane din celalalt autovehicul implicat in accident. Ulterior impactului, barbatul si a continuat deplasarea, a ajuns pe strada Gheorghe Lazar, unde a abandonat autoturismul. S a dat jos si luat o la fuga. Politistii au reusit sa l prinda si sa l imobilizeze pe strada Paris. Acesta are 24 de ani, este din comuna Petru Rares, localitatea Reteag, nu are permis de conducere si avea o concentratie de peste 0,20 mg/ l alcool pur in aerul expirat

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.