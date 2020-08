VIDEO Val de furie in Marea Britanie dupa o filmare in care extremisti de dreapta hartuiesc azilanti intr-un hotel

Un val de furie a fost declansat in Marea Britanie dupa ce organizatii de extrema dreapta au publicat o serie de inregistrari video in care membri ai miscarii sunt surprinsi intrand in centrele pentru azilanti, hartuindu-i. Extremistii bat la usi si apoi ii iau la intrebari pe imigranti, acuzandu-i ca risipesc banii contribuabililor britanici.