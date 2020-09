VIDEO Vasile Dincu a VIZITAT un spital din Falticeni fara MASCA: Va mulțumesc pentru profunda intrebare

Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, a vizitat un spital din Fălticeni fără să poarte mască. Iată ce reacție a avut când a fost întrebat de presa locală de ce a procedat așa.

" Nu am purtat pentru că mi s-a rupt masca. Am împrumutat o altă mască. Am ieșit din clădire până la urmă. Nu am ce să vă spun altceva decât că mi s-a rupt masca. Vă mulțumesc pentru profunda întrebare".