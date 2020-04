VIDEO Vela: Am prelungit suspendarea zborurilor din si inspre Romania cu 10 tari

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, joi, că a fost prelungită suspendarea zborurilor din şi înspre România cu zece ţări. "Astăzi, am semnat şi am prezentat spre aprobare şi avizare domnului prim-ministru Ludovic Orban Ordonanţa militară numărul 9. În această ordonanţă, am prelungit suspendarea zborurilor din şi înspre România cu următoarele state: Marea Britanie, Irlanda de Nord, Statele Unite ale Americii, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franţa şi Germania", a declarat Marcel Vela, la Ministerul Afacerilor Interne. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tănăsescu, imagine: Ministerul Afacerilor Interne, editor online: Anda Badea)