VIDEO Venetia 77: O coproductie cu participare romaneasca a castigat trei premii in sectiunile paralele ale festivalului. Lista castigatorilor

Coproductia cu participare romaneasca "Quo Vadis, Aida?", regizata de Jasmila Zbanic, a castigat trei premii in cadrul sectiunilor paralele ale Festivalului International de Film de la Venetia (2-12 septembrie), ajuns in acest an la cea de-a 77-a editie, au anuntat sambata organizatorii evenimentului prin intermediul unui comunicat de presa publicat pe site-ul labiennale.org.