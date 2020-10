VIDEO Vestea buna pentru Simona Halep si Monica Niculescu vine de la WTA: Au dat lovitura lunii septembrie intr-un meci de dublu

Simona Halep şi Monica Niculescu sunt câştigătoarele premiului pentru lovitura lunii septembrie la un meci de dublu, conform WTA.

Cele două sportive au reuşit lovitura votată câştigătoare în primul tur la Roma, la meciul cu echipa ucraineană Elina Svitolina/Daiana Iastremska, scor 6-0, 6-1. Lovitura este din setul doi, când scorul era 2-1 pentru românce.

Au mai fost nominalizate perechile Ellen Perez/Storm Sanders (semifinale Istanbul) şi Hayley Carter/Luisa Stefani (semifinale Strasbourg).

Your choice for #DoublesShotoftheMonth, presented by @Cambridge_FX?



This outstanding rally from @Simona_Halep and Monica Niculescu in Rome. pic.twitter.com/HkDJ81NEsi