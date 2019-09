VIDEO Victor Ponta: Dancila a cumparat parlamentari cu 100.000, 200.000... / Sa chemam mascații sa o scoatem din Guvern?

Liderul Pro România a declarat miercuri că premierul Viorica Dăncilă „a cumpărat” parlamentari cu „100.000, 200.000”, fără să precizeze moneda (lei sau euro) și că va pune la dispoziția „justiției” datele concrete pe care le va avea.

„Asteptam ca dna Dancila, asa cum ne-a anuntat, ca are majoritate, ca are voturi, ca a cumparat parlamentari, cu 100.000, cu 200.000, nu stiu cu cat i-a cumparat, treaba ei, sa vina in Parlament saptamana viitoare sa ceara votul pentru un nou Guvern. Nu obtine 233 de voturi, putem trece la un nou Guvern”, a zis Ponta. „Trebuie sa insistam ca dna Dancila sa vina sa ceara votul in Parlament. Sa chemam mascatii sa o scoatem din Guvern, ce putem sa facem? Ar fi al doilea presedinte PSD care pleaca cu mascatii (...) Inteleg ca tot cumpara dna Dancila. Sa vina cu cei cumparati si daca are voturi...”, a mai zis Ponta. Întrebat dacă s-a referit la lei sau la euro, liderul Pro Romania a zis: „Imediat ce am date concrete le voi pune la dispozitia justitiei”.

Citește și: SURSE Război total în Guvern: Viorica Dăncilă îi ține prizonieri pe toți 'soldații' lui Tăriceanu din ministere și agenții .