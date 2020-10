VIDEO Victor Ponta, despre fuziunea cu ALDE: Nu mai trebuie guvernare cu UDMR, acum suntem noi

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi seară, la Antena 3, legat de fuziunea cu ALDE că deja noua construcție politică este căutată și de PSD și de PNL pentru majorități în județe. El a adăugat că partidul Pro Romania Social Liberal ar putea să ia locul UDMR pe scena politica.

„Cand am mers impreuna, la prezidentiale, cu Mircea Diaconu, am avut un rezultat bun, am reusit un 10%. În Consiliile Județene, în 24 este Pro Romania, în 7 este ALDE. Separat suntem slabi, impreuna ne cauta si PSD-ul si PNL-ul”, a spus Victor Ponta la Antena 3.

„Fac o parafraza (la gluma că in Romania se fac alegeri ca să știm cu cine guverneaza UDMR). Uite, e Pro Romania si atunci nu mai e UDMR. Nu mai aveti scuza ca mai trebuie sa guvernati cu UDMR-ul, suntem noi”, a declarat Ponta.