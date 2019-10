VIDEO Victor Ponta distruge ALDE: Tariceanu nu a aflat ca suntem in 2019 / Nu știu daca ALDE il mai pot susține pe Mircea Diaconu

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri despre ALDE, partenerul sau de alianta pentru sustinerea independentului Mircea Diaconu la prezidentiale, ca 's-a intors la PNL' prin acordul de colaborare pentru formarea guvernului Orban si ca nu stie in aceste conditii daca il mai sustine acum ALDE pe Diaconu la prezidentiale. Ponta a adaugat ironic, in legatura cu cota unica de impozitare ceruta de ALDE, ca Tariceanu nu a aflat ca nu mai este anul 2005 cand a fost el premier si ca suntem in anul 2019 cand mai potrivita este o cota progresiva de impozitare. Ponta a mai spus ca ALDE a venit la negocierile pentru guvern cu teme care `nu au nicio legatura cu oamenii'.

„Cei de la ALDE s-au intors la PNL, sunt liberali, pana la urma era normal, nu e nicio suparare”, a zis Ponta. „Toate acele teme (discutate de PNL cu celelalte partide, inclusiv ALDE) sunt politice, nu au nicio legatura cu oamenii. Si USR si ALDE si PMP au venit numai cu teme care-i intereseaza pe ei, oameni politici”, a adaugat Ponta.

In legatura cu cota unica de impozitare, liderul Pro Romania a zis razand: `Dl Tariceanu nu a aflat ca nu e 2005, e 2019'.

`Avem o singura alianta Pro Romania-ALDE, il sustinem pe Mircea Diaconu. Nu stiu ALDE acum, fiind aliati cu PNL care il au pe Iohannis, daca il pot sustine pe Diaconu. Daca pot, foarte bine, nu e nicio problema', a mai zis Ponta.