VIDEO Victor Ponta, huiduit de PSD-iști la scena deschisa la Romexpo. Olguța Vasilescu: Sa se uite in frigider, acolo are urarile noastre

Lia Olguta Vasilescu i-a transmis sambata fostului premier Victor Ponta, dupa ce acesta a fost huiduit de PSD-istii prezenti la Romexpo la lansarea candidatului PSD la prezidentiale, sa se uite in frigider ca o sa gaseasca acolo mesaje de la social-democrati, dupa ce Ponta a zis ca are telefonul plin de mesaje de la PSD-isti.

„Tragic e ca un partid de 20% a ajuns la guvernare si un partid de 45% a intrat in opozitie. Cum s-a intamplat asta? Prin tradarea fostului nostru coleg Victor Ponta (huiduieli in sala). Asa merita. Zice ca are telefonul plin de mesaje de la PSD-isti. Eu zic sa se uite in frigider, ca acolo sigur va gasi urarile noastre”, a zis Lia Olguta Vasilescu.