VIDEO Victorie pentru Tecau si Rojer la dublu US Open: i-au eliminat pe favoritii principali, scor 4-6, 6-3, 6-4

Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer s-au calificat, sâmbătă, în sferturile de finală ale probei de dublu masculin din cadrul turneului US Open, relatează News.ro.

Tecău şi Rojer au învins în turul doi perechea favorită principală, Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia), scor 4-6, 6-3, 6-4, în două ore.

Citește și: Meci dramatic la US Open - Sorana Cîrstea a avut în mână calificarea în optimi, dar s-a înecat la mal

În faza următoare, Horia Tecăi şi Jean-Julien Rojer vor întâlni perechea care se va impune în meciul Rohan Bopanna/Denis Shapovalov (India/Canada) – Kevin Krawi

etz/Andreas Mies (Germania, cap de serie 6).

Down goes the No. 1 seed!



Jean-Julien Rojer and Horia Tecau take down Cabal and Farah 4-6, 6-3, 6-4 in Round 2 of doubles