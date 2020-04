VIDEO Violeta Alexandru spune ca Guvernul NU poate plati șomajul tehnic pentru ca nu s-a facut rectificarea bugetara

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat, la începutul ședinței de Guvern, că instituția pe care o conduce a primit aproape 600.000 de cereri de șomaj tehnic, dar nu se poate face plata către cei rămași fără un loc de muncă din cauză că nu s-a efectuat rectificare bugetară, pe care executivul o anunța de acum două săptămâni.

”Pentru 562.000 de salariați am primit cereri depuse de companii, pentru cei cărora le-au suspendat contractele de muncă temporar, adică au intrat în șomaj tehnic. Am întâmpinat o serie de probleme, am remediat unde am putut și așteptăm rectificarea bugetară pentru a face plățile. Pentru 74.000 de cereri depuse la AJPIS s-au făcut deja primele plăți.”, a declarat Violeta Alexandru.

