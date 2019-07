VIDEO Viorica Dancila anunța 3 schimbari legislative majore dupa cazul din Caracal

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că a cerut trei schimbari legislative de urgentă.

`Am cerut registrul persoanelor cu agresiuni sexuale la activ si monitorizarea lor continua acolo unde a existat un precedent. Am cerut ca zilele urmatoare sa se puna in aplicare registrul agresori sexuali”, a zis Dancila.

Premierul a spus ca i-a mai cerut ministrului interimar al Internelor sa urgenteze proiectul de lege privind depistarea persoanelor disparute. „Este in avizare la minister. Voi solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acest proiect”, a zis ea.

Sefa Guvernul a zis ca i-a mai cerut lui Raed Arafa un plan de masuri de comasare a dispeceratelor de la politie, SMURD, pompieri.

Citește și: DIICOT a dezvăluit elemente noi din cazul Caracal: Butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă este, de fapt, un arzător improvizat .