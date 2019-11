VIDEO Viorica Dancila, despre cuplurile gay: Familia este nucleul de baza al societații

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi, intrebata ce parere are despre comunitatea LGBT care militeaza pentru casatoria intre persoane de acelasi sex, ca pentru ea familia este nucleul de baza al societatii si „in rest e opinia fiecaruia”.

„Cred in familie. Aceasta e abordarea mea. Am stat 26 de ani cu un sot care m-a sustinut, un fiu care mi-a fost alaturi. Sunt un om care crede in familie. In rest, e opinia fiecaruia. Acesta este credinta mea, familia este nucleul de baza al societatii”, a zis Dancila. Intrebata daca ea crede ca persoanele LGBT o vor vota la prezidentiale, Dancila a zis: 'Nu stiu daca ma vor vota sau nu, sper sa ma voteze toti cei care vor un altfel de presedinte”.