VIDEO Viorica Dancila, despre faptul ca ar fi fost facuta PROASTA de Claudiu Manda: 'Nu știu daca era vorba sau nu despre mine'

Viorica Dăncilă a declarat, joi la „Gândurile lui Cristoiu”, că nu s-a simțit vizată de afirmația lui Claudiu Manda care a spus că PSD nu va mai susține la „proști în funcții publice”. Fostul premier a adăugat că a primit asigurări de la Lia Olguța Vasilescu și Marcel Ciolacu că nu este vorba despre ea.

„Am avut o discuție și cu doamna Vasilescu și cu dl Ciolacu. M-au asigurat că nu era vorba despre mine. Nu știu dacă era vorba sau nu despre mine. Dar lumea judecă după cei care fac astfel de atacuri. Avem nevoie de unitate în cadrul PSD. Cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea fiecărui coleg. Dacă de fiecare dată încercăm să lovim în cei care au fost președinți ai partidului, pentru a se apropia de conducerea partidului, nu cred că e o abordare corectă”, a precizat Viorica Dăncilă, joi seară la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Citește și: Klaus Iohannis a decretat! Fotograful său a fost decorat

Ea a mai spus că cetățenii vor acuza PSD dacă vor exista dispute interne și acest lucru va afecta electoral partidul.

„Dacă noi stăm să ne analizăm, să ne jignim unul pe altul, cred că nu e un mod corect în PSD și cred că ne vor acuza cetățenii. Vor spune – în loc să găsiți soluții, voi ce faceți? Vă jigniți între voi, vă certați? Și nu m-am simțit vizată. Am avut o guvernare grea în care România a condus Președinția Consiliului UE, am fost și președintele PSD, am avut foarte multe obstacole din partea președintelui Românieil Nu am dat dovadă”, a conchis Dăncilă.

Citește și: Radu Tudor intră în ei: `Nu trebuie să aşteptăm`!

Reacția vine după ce europarlamentarul PSD Claudiu Manda a afirmat, pe 9 ianuarie, că partidul nu va mai susține „proști în funcții publice ca să ne facă de râs”.

În legătură cu declarațiile lui Manda, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a confirmat că este vorba despre fostul premier Viorica Dăncilă și fostul ministru al Economiei, Dănuț Andrușcă.

Citește și: Olguța Vasilescu mută tunurile pe Guvernul Orban: ‘Ca să știți pentru cine se bate PNL’

În context, edilul Sectorului 1 a mai spus că șansele ca Viorica Dăncilă să fie pe lista PSD la parlamentare sunt tot mai mici, chiar dacă i se promisese un loc la alegeri, în schimbul demisiei de la șefia partidului.