VIDEO Viorica Dancila DEZVALUIE o discuție PRIVATA pe care a avut-o cu Angela Merkel: 'Asta a facut ca respectul reciproc sa fie mult mai mare'

Viorica Dăncilă a dezvăluit, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”România9” moderată de Ionuț Cristache, o discuție telefonică, purtată în limba germană, prin intermediul unui translator, cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei.

”Angela Merkel mi-a cerut să fiu mai flexibilă în ceea ce privește Nord Stream 2. I-am explicat, mi-a vorbit foarte frumos. I-am spus că nu pot fi de acord cu opinia sa, pentru că opinia țării mele și a partenerului strategic este alta. Am apreciat-o foarte mult. A ținut cu ceea ce era bun pentru țara sa. Eu, ca premier, am ținut cu țara mea. Asta a făcut ca respectul reciproc să fie mult mai mare. De ce nu a vorbit președintele cu Angela Merkel?

La fel am făcut și în Parlamentul de la Strasbourg. Am spus că nu am venit să dau socoteală, ci să îmi reprezint țara.”, a spus Viorica Dăncilă.

