VIDEO Viorica Dancila: 'Eu mi-as dori sa plec cat mai repede de la Palatul Victoria'

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul demis Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că îşi doreşte să plece cât mai repede de la Palatul Victoria.

Dăncilă a afirmat, la România TV, că pentru români nu este importantă înlocuirea unui guvern sau a unei persoane cu alta, ci "important e programul de guvernare".

"Eu mi-aş dori să plec cât mai repede de la Palatul Victoria, pentru că este un guvern interimar. Îmi doresc stabilitate pentru această ţară. Îmi doresc ca românii să aibă siguranţa zilei de mâine, îmi doresc să nu se mai vadă din exteriorul graniţelor ţării aceste lucruri, dar, cum am declarat în mai multe rânduri, nu este vorba de a înlocui o persoană cu alta sau un guvern cu altul. Important este programul de guvernare. Nu este vorba să facă pe placul meu, dar eu nu pot să girez măsuri împotriva românilor. Eu nu am luat niciodată o măsură împotriva românilor şi mă pot uita în ochii românilor fără să îmi fie ruşine, pentru că niciodată nu am acţionat împotriva lor. Dacă aş gira acest program de guvernare, nu mă refer la persoane, aş fi parte a măsurilor luate împotriva lor şi acest lucru nu pot să îl fac", a precizat liderul PSD.

