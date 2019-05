VIDEO Viorica Dancila face turul țarii: In Maramureș, premierul a vorbit despre banii dați de Guvern

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, pe Aeroportul Internaţional Maramureş (AIM) din oraşul Tăuţii Măgherăuş, că Guvernul a susţinut investiţiile realizate în infrastructura acestui aeroport, dar şi alte investiţii realizate în judeţ, adăugând că guvernarea actuală încearcă să atragă cât mai mulţi investitori.

"Am venit să particip atât la Zilele Maramureşului pentru că este o zonă foarte frumoasă, zonă care este apreciată nu numai în România, dar e cunoscută şi apreciată şi peste graniţă. Dar în acelaşi timp am venit să văd mai mult realizări din judeţ din fonduri europene, fonduri guvernamentale şi fonduri proprii. Cred că este foarte important ca în acest an 2019, în care punem accentul pe investiţii, acestea să se desfăşoare, să se realizeze la termen, să vedem stadiul lor. Acolo unde vedem că lucrurile nu sunt aşa cum ne-am fi dorit, să venim cu sprijin guvernamental. Apreciez foarte mult această bună conlucrare între comunităţile locale, Consiliul Judeţean şi Guvernul României, pentru că în fond toate aceste lucruri duc la dezvoltarea comunităţilor locale, la dezvoltarea judeţului şi, implicit, la dezvoltarea României", a spus Viorica Dăncilă, informează agerpres.ro.

Aceasta a mai subliniat că Guvernul este interesat direct în susţinerea investiţiilor autohtone şio diverse scheme de finanţare care să încurajeze afacerile fiabile.

"Într-adevăr, am susţinut din punct de vedere guvernamental construcţia aeroportului, am susţinut din punct de vedere guvernamental investiţiile din Maramureş şi întreaga ţară, iar în acest sens un pas important a fost ajutorul de stat, ajutor de stat pe care l-am acordat mai multor companii şi la care am scăzut plafonul de la 10 milioane de euro la un milion de euro, tocmai pentru a putea ca acest ajutor să fie dat şi mai multor firme româneşti. Încurajăm investiţiile în România, căutăm şi din punct de vedere legislativ, din punct de vedere al condiţiilor, al predictibilităţii, al unui mediu prietenos cu mediul de afaceri, să atragem cât mai mulţi investitori pentru că dezvoltarea economică este strâns legată de investiţii în infrastructură. Este strâns legată de investitorii care vin şi dezvoltă aici obiective. Asta şi din punct de vedere economic, dar şi din punct de vedere social (...) Vă felicit pentru implicarea dumneavoastră şi modul în care aţi gestionat aceste investiţii, sper ca şi-n următoarea perioadă să putem da veşti bune atât la Maramureş, cât şi-n întreaga ţară", a spus Viorica Dăncilă.

La conferinţa de presă a fost prezent preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoş Titea şi primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, Anton Ardelean.

Premierul Viorica Dăncilă a vizitat, vineri, şantierul companiei Universal Alloy Corporation Europe, investiţie din vecinătatea aeroportului maramureşean care beneficiază de o schemă de ajutor guvernamental, firma fiind specializată în producţia de subansamble pentru concernele aeronautice Airbus şi Boeing.

