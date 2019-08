VIDEO - Viorica Dancila: Il dam in judecata pe Klaus Iohannis

Liderul PSD Viorica Dancila a declarat sambata, dupa sedinta CEX PSD, că partidul il va actiona in judecata pe seful statului pentru afirmatia acestuia ca Guvernul este „corupt”.

„Legat de afirmatia presedintelui ca este guvern corupt, il vom actiona in judecata pentru ca este usor de lipit etichete, dar trebuie sa aiba fundament. Nu am avut probleme de coruptie, am luptat pentru statul de drept”, a zis Dancila.

Premierul a zis ca inca nu stie care este incadrarea juridica a faptei presedintelui. „Vedem care e incadrarea, ne vedem maine cu avocatii si vedem”, a indicat ea.