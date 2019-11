VIDEO Viorica Dancila il MITRALIAZA pe Klaus Iohannis: N-a ras nimeni, domnule Iohannis, la aceasta gluma. Mandatul dumneavoastra e adevarata gluma

Președintele Klaus Iohannis a declarat, la 5 ani de la momentul în care a dat un răspuns nefericit cu privire la șansa sa de a avea mai multe case, comparativ cu alți profesori, spunând "Ghinion!" că nu a vrut să jignească pe nimeni, iar între timp expresia este folosită într-o notă glumeață.

Viorica Dăncilă l-a taxat pe președinte pentru că refuză o dezbatere și îi transmite că nimeni nu a râs la glumele pe seama celor șase case ale sale, care au rămas, printr-o decizie a instanței, doar 5.

„Realitatea este că o astfel de dezbatere în fața tuturor românilor ar demonta imediat toată propaganda și toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea și a Partidului Social Democrat. Probabil de aici acest refuz, pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol și cu non-argumente până la acest moment.

Eu, însă, sunt un om răbdător. Încă îl aștept pe domnul Iohannis să găsească înțelepciunea, tăria și mai ales curajul de a accepta invitația mea la dezbaterea pe care românii o cer și o merită. Am văzut că domnul președinte, după Guvernul său, comisarul său și Parlamentul său, vrea și dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL, cu membrii de partid, nu?

Nu! Eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în fața tuturor românilor, nu să țină un monolog în fața apropiaților lui. Și are ocazia să o facă duminica aceasta. Am primit din partea TVR o invitație pe care eu am acceptat-o. Mi se pare corect ca acest eveniment să fie organizat de Televiziunea Publică, pentru a putea fi văzut de absolut toți românii, inclusiv de cei din diaspora și cei fără acces la televiziunea prin cablu, și să poată fi preluat și de celelalte televiziuni.

Și pentru că domnul Iohannis și-a făcut public programul de campanie, știm că duminică nu are prevăzute evenimente. Îl invit, așadar, pe președinte în acest weekend la televiziunea națională, ca să ne prezentăm amândoi viziunea pentru România următorilor 5 ani.

Și, pentru că eu totuși bănuiesc că teama este motivul refuzului de până acum, îi voi da domnului Iohannis un mic sprijin, de îmbărbătare, și îi voi da de acum subiectele. Să aibă suficient timp să pregătească niște răspunsuri ceva mai pertinente și mai consistente decât celebrul “Ghinion!”.

Și, apropo, domnule Iohannis, pentru cei ce nu au nici măcar o casă, această “notă glumeață” a dumneavoastră este o bătaie de joc cruntă și o umilință pentru care nu ați putut fi iertat nici după 5 ani!

N-a râs nimeni, domnule Iohannis, la această glumă. Doar dumneavoastră le râdeți în față românilor de 5 ani de zile. Mandatul dumneavoastră e adevărata glumă.”, a spus Viorica Dăncilă.