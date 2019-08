VIDEO Viorica Dancila, intrebata cu ce ganduri merge la Putna: Sa fie mai puțina ura

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, dupa o sedinta PSD din Suceava, ca va participa joi la Hramul Mănăstirii Putna, unde se duce cu speranta sa fie mai putina ura, mai putine jigniri si mai putine atacuri verbale puternice. Afirmatia lui Dancila vine in contextul in care aceasta a zis recent ca este premierul roman cel mai jignit.

„Cu ganduri bune, cu dorinta de a aduce mai multa solidaritate si mai putina ura intre romani. Si cred ca acest lucru ar trebuie sa ni-l dorim toti care ne dorim binele acestei tari. Si cred ca macar atunci cand vin sarbatorile am puta sa fim mai buni si sa lasam deoparte lucrurile care ne despart si sa vedem lucrurile care ne unesc. Si lucrurile care ne unesc trebuie sa le avem in vedere atunci cand avem in vedere atunci cand iesim in spatiul public si jignim, cand venim cu atac verbal foarte puternic si cred ca nu asa suntem noi romanii. Cred ca adevaratii romani sunt ca aici in Suceava, onesti, harnici, cu frica de Dumnezeu, oameni care cred in potentialul acestei tari. Cred ca daca toti am merge si ne-am ruga si am fi mai buni cred ca si societatea ar mai unita, nu ar fi asa de divizata”, a zis Dancila, intrebata cu ce ganduri se duce la Putna.