VIDEO Viorica Dancila le cere adversarilor sa-i lase familia in pace: 'Daca au curaj, sa se bata cu mine. Sunt mai puternica decat ei'

Viorica Dăncilă le-a povestit pensionarilor care participă la o întâlnire în Mamaia că la început de mandat cunoscuții îi spuneau că va rezista șase luni. „Dați-mi măcar nouă luni, sunt femeie”, le-a răspuns Dăncilă. Despre contracandidații la prezidențiale, Dăncilă afirmă că este mai puternică.

„La început mulți îmi spuneau ”după 6 luni vei pleca acasă”. Eu le spuneam „dați-mi măcar nouă luni, sunt femeie”. A trecut un an și șapte luni și indiferent de furtunile pe care au vrut să le creeze, de minciunile pe care le-au spus, de amenințări, nu am să mă clintesc nici de acum încolo pentru că știu că de partea mea sunt oamenii, pentru că în acest moment nu avem o alternativă care să ajute România”, a spus Dăncilă.

Aceasta a adăugat că nu îi este teamă să se lupte cu cei șapte - opt contracandidați la prezidențiale: „Sunt mai puternică decât ei. Nu voi face niciun pas în spate, pentru că știu că atunci vor face un pas înainte. (...) Nu mă voi bate cu contracandidații mei, mă voi bate pentru proiectele, pentru ideile mele, pentru programul meu. Nu am să-i jignesc, nu am să răspund jignirilor, nu am să denigrez pe niciunul dintre ei”.

Dăncilă a mai spus că nu va ataca familia nimănui în campanie: „Familia mea nu face politică. Nu este normal să ne implicăm familiile în certuri. Dacă au curaj, să se bată cu mine”.

