VIDEO Viorica Dancila pleaca cu jalba-n proțap la Bruxelles, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea: 'Sa reluam relatiile cu socialistii europeni'

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al Partidului Social Democrat, a anunţat că la începutul săptămânii viitoare va efectua o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu mai mulţi lideri europeni, între care şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

De asemenea, ea a precizat că va avea discuţii telefonice cu omologii săi din Portugalia şi Spania pentru a relua relaţiile cu socialiştii europeni.

Întrebată marţi, la finalul BPN al PSD, dacă a primit semnale din partea liderilor europeni după condamnarea lui Liviu Dragnea, Violrica Dăncilă a răspuns: "Nu am semnale, nu am discutat încă cu liderii europeni. Luni o să plec la Bruxelles şi o să am o întâlnire cu liderii europeni".

De asemenea, întrebată ce se va întâmpla de acum înainte în privinţa relaţiilor cu socialiştii europeni, ea a spus: "Luni şi marţi voi merge la Bruxelles, voi discuta cu Frans Timmermans, voi discuta cu liderii europeni. Am să sun omologii mei din Portugalia, din Spania, astfel încât să putem să reluăm relaţiile cu socialiştii europeni".

