VIDEO - Viorica Dancila, prima REACȚIE DURA la discuția Iohannis - Macron pentru susținerea lui Kovesi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la Târgu Mureș, că președintele Klaus Iohannis nu ar fi trebuit să discute cu omologul său francez Emanuel Macron despre susținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului europeaj.

'Eu mi-am spus punctul de vedere, cata vreme o persoana are semne de intrebare despre activiatatea, daca a fost demisa pentru rezultatele activitatii desfasurate, cred ca trebuie sa isi lamureasca prima oara aceste aspecte. As intreba daca dl Iohannis ar sustine alta persoana care are alta problema, nu cred ca ar face-o, e clar ca sustinerea e tintita pentru dna Kovesi. M-as fi bucurat sa discute cu Macron despre portofoliul Romaniei de comisar eurpean, sa fie despre Romania, nu despre o persoana”, a zis Dăncilă.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a promis lui Klaus Iohannis, într-o convorbire telefonică avută vineri,că va retrage candidatura lui Jean-François Bohnert de la conducerea Parchetului European și o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru această funcție.

