VIDEO Viorica Dancila, primele anunțuri dupa demisia din funcția de șefa a PSD: 'Nu e un moment de slabiciune, ci de demnitate'

Viorica Dăncilă a demisionat de la conducerea PSD, iar preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, este preşedinte interimar.

Dăncilă a spus, la finalul CEX, că ea va continua să facă parte și va susține echipa care va conduce partidul.

”Fiecare coleg și-a spus opinia despre alegeri, dar și despre cum putem ieși mai întăriți pentru a câștiga alegerile locale și parlamentare. Am înțeles opinia că trebuie să își asume cineva. Nu e un moment de slăbiciune, ci de demnitate și am înțeles că trebuie să demisionez. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să obținem un rezultat bun. Se dorește o resetare a partidului și asta presupune o altă echipă, un alt program, o altă viziune. Le spun că din această echipă va face parte și Viorica Dăncilă.”, a declarat Viorica Dăncilă.

