VIDEO Viorica Dancila s-a dus in fieful USR și PNL: 'Candidatul Iohannis a avut, in 5 ani, 25 de deplasari in afara Romaniei, din care nu a venit cu nimic'

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marți, la Cluj-Napoca, unde USR a devansat, la alegerile europarlamentare, PNL, că noul guvern îi îndeamnă pe români să plece din țară. „Desființarea Ministerului Românilor de Pretutindeni, scăderea salariilor, comasarea spitalelor, asta i-a făcut pe români să plece”, a spus Dăncilă.

Prezentă la Cluj-Napoca, unde s-a întâlnit cu membri ai PSD din regiunea Transilvaniei, Viorica Dăncilă a spus că a văzut programul de guvernare al viitorului executiv și că nu poate fi de acord cu un guvern care „ia măsuri împotriva românilor”.

„Am văzut programul de guvernare și acest lucru ne-a îngrijorat pe toți, pentru că eu, ca bun român și ca premier al României, n-am să fiu niciodată de acord să vină un guvern să mai ia măsuri împotriva românilor, n-am să fiu niciodată de acord să vină un guvern și să ne umilească din nou părinții și bunicii, n-am să fiu niciodată de acord să vină un guvern să distrugă agricultura românească, să vină un guvern care în loc să ne aducă acasă copiii să-i îndemne să plece. Desființarea Ministerului Românilor de Pretutindeni, scăderea salariilor, comasarea spitalelor, asta i-a făcut pe români să plece, faptul că n-au avut o salarizare corespunzătoare în România, faptul că nu au avut condiții în România și investiții, asta i-a făcut să plece”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a amintit care au fost realizările pe plan intern ale guvernului pe care l-a condus și l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis despre care a spus că a avut în 5 ani 25 de deplasări externe, „din care nu a venit cu nimic”.

„Vorbea candidatul Iohannis că în 5 ani a avut 25 de deplasări în afara României, din care nu a venit cu nimic. În calitatea mea de prim-ministru am avut într-un an și opt luni, nu mai pun luna aceasta, am avut 41 de deplasări în afara granițelor țării, în care m-am dus cu proiecte, m-am dus să-mi prezint țara, m-am dus să vorbesc cu investitorii, la sfârșitul vizitei să mă întorc cu ceva în România, pentru că asta e menirea noastră”, a mai spus Viorica Dăncilă la întâlnirea cu membrii PSD de la Cluj-Napoca.

Dăncilă a declarat că acum se dă lupta românilor pentru ţara lor, pentru un preşedinte care să-i reprezinte cu demnitate în străinătate.

"România este într-un moment de cumpănă. Iar în momentele grele românii au fost uniţi. Dincolo de partide politice, dincolo de dorinţa noastră de a învinge social-democraţia, acum se dă bătălia românilor pentru România, se dă bătălia românilor pentru propria noastră ţară, pentru un preşedinte care să-i iubească pe români, care să-i reprezinte cu demnitate în afara graniţelor ţării, care să nu meargă şi să ia to-do-list-ul pe care să-l aplice România, un preşedinte care să nu meargă în Parlamentul European şi să dea socoteală, ci să ceară lucruri bune pentru români”, a spus Dăncilă.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale consideră că dacă eşti patriot nu înseamnă că nu eşti pro-european sau pro-transatlantic.

"Pentru că a fi patriot şi a-ţi iubi ţara nu înseamnă că nu eşti pro-european sau pro trans-atlantic, înseamnă că eşti mai respectat de ceilalţi, înseamnă că vrei să faci lucruri bune pentru cei care te-au girat cu votul lor şi ţi-au oferit încrederea. În aceste momente bătălia noastră este a românilor pentru propria ţară, pentru părinţii şi bunicii noştri, pentru a creiona împreună viitorul copiilor noştri. Este un moment în care trebuie să dăm dovadă de unitate pentru că toate proiectele mari pentru România s-au făcut prin unitatea poporului român, prin dorinţa lor de a acţiona împreună şi de a se implica pentru ţara lor. Toate proiectele importante pentru această ţară s-au făcut de către conducători care au avut în inimă tricolorul şi au avut o inimă de român”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Ea le-a spus celor prezenţi că nu se teme de contracandidaţii săi şi l-a provocat din nou pe Klaus Iohannis la o confruntare electorală.

"Să nu vă temeţi o clipă că am să fac un pas înapoi, nu îmi e frică de niciunul dintre ei. Sunt mai puternică decât ei toţi la un loc, dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni şi ei fustă. Cum nu îmi este frică nici de Klaus Werner Iohannis şi profit de prezenţa la Cluj pentru a-i adresa încă o dată invitaţia candidatului Iohannis la o confruntare unu la unu”, a explicat liderul PSD.

Dăncilă îşi doreşte ca în acea confruntare să nu fie jignită de Klaus Iohannis, ci ca fiecare să spună ce a făcut pentru ţară în calitate de premier, respectiv preşedinte.

"O confruntare în care să nu mă mai jignească, am luat destule jigniri de la el, o confruntare în care fiecare dintre noi să spunem ce am făcut, el ce a făcut în cinci ani de mandat, eu ce am făcut într-un an şi nouă luni de mandat de premier. Sper să nu uite de vacanţe şi de somnul de frumuseţe de sâmbăta şi duminica. Să spunem ce vrem să facem pentru această ţară, un preşedinte, un premier, trebuie să vină în faţa românilor şi să dea socoteala pentru activitatea pe care a avut-o”, a mai declarat Dăncilă.

Ea a afirmat că Iohannis nu a vorbit niciodată frumos despre România, ci a jignit şi a fost un preşedinte dictator.

"Nu a vorbit niciodată despre ce s-a făcut frumos în această ţară pentru că ăsta este rolul preşedintelui, să vorbească frumos despre ţara lui, să arate cum este ţara lui cu adevărat. Am văzut un preşedinte care de fiecare dată a jignit, de fiecare dată a îndemnat la ură, de fiecare dată i-a dispreţuit pe români, un preşedinte dictator, care vrea să fie şi preşedintele ţării, să aibă şi guvernul meu, să aibă şi Parlamentul”, a declarat Dăncilă.

