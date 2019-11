VIDEO Viorica Dancila s-a dus in LACRIMI la conferința de presa, dupa ce a demisionat din funcția de președinte al PSD

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a demisionat din funcţie, în locul său fiind numit preşedinte interimar Marcel Ciolacu. La conferința de presă de la finalul CEX-ului, Viorica Dăncilă a apărut cu lacrimi în ochi. A recunoscut că decizia de a demisiona a fost luată la îndemnul colegilor.

”Fiecare coleg și-a spus opinia despre alegeri, dar și despre cum putem ieși mai întăriți pentru a câștiga alegerile locale și parlamentare. Am înțeles opinia că trebuie să își asume cineva. Nu e un moment de slăbiciune, ci de demnitate și am înțeles că trebuie să demisionez. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să obținem un rezultat bun. Se dorește o resetare a partidului și asta presupune o altă echipă, un alt program, o altă viziune. Le spun că din această echipă va face parte și Viorica Dăncilă.

Am demisionat eu, colegii au considerat că cineva trebuie să își asume. Am considerat că sunt un om responsabil, un om demn, care trebuie să iasă pe ușa din față. Nu poți face foarte multe în 5 luni de zile. Dacă acest mandat ar fi fost mai lung, poate altele erau rezultatele.”, a declarat Viorica Dăncilă.

