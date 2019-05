VIDEO Viorica Dancila s-a impacat cu gandul ca vede summitul de la Sibiu la TV: 'Nu sunt suparata, nu ma rog de nimeni'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Hunedoara, că nu se roagă de nimeni să fie invitată la summitul de la Sibiu și a văzut opiniile potrivit cărora nu pot participa și premierul și președintele, însă a dat exemplul altor evenimente unde alte state UE au avut mai mulți reprezentanți.

"Nu sunt supărată, pentru că acest lucru nu ar rezolva lucrurile şi eu gândesc constructiv. Eu sper ca acest summit să iasă cât mai bine, este important pentru noi ca ţară. Dincolo de orgoliile proprii, dincolo de interesul personal al unuia sau altuia, eu cred că important pentru noi ca ţară este ca acest summit să iasă foarte bine, toţi liderii europeni să plece încărcaţi pozitiv şi cu anumite concluzii nu numai în ce priveşte România, dar şi în ceea ce priveşte creionarea viitorului Uniunii Europene. Eu mi-am făcut datoria de prim-ministru. Nu vrem să mai fie vreo diferență între este și vest, state mici și state mari, state vechi și state noi, să nu mai fie dublu standard. Nu mai vrem o Europă cu două viteze, iar la masa deciziei să stea toate statele membre, pentru a vorbi într-adevăr de unitate", a spus premierul Viorica Dăncilă.

Dăncilă s-a plâns vineri că nu a fost invitată la Summit-ul UE din data de 9 mai, acesta fiind cel mai important eveniment din cadrul președinției Consiliului UE, rol preluat de România la 1 ianuarie 2019.

"Dacă voi fi invitată, voi merge. Dacă nu, eu sper ca acolo să se ia decizii foarte bune. Nu am să mă rog de nimeni ca să mă invite la acest lucru. Eu am considerat că este bine pentru ţara noastră şi eu cred că am dat dovadă de acest lucru atunci când am preluat preşedinţia. Am văzut şi opinia conform căreia nu este posibil să participe decât preşedintele României, că nu pot fi două scaune la aceeaşi masă. Aş da exemplu tocmai preşedintelui Consiliului European, domnul Tusk care, dacă dăm timpul înapoi, vedem că atunci preşedintele şi premierul au participat la un summit, mai mult, şi în Estonia a fost în lucru de genul acesta. Deciziile luate la summit revin tot în sarcina guvernului", a mai spus premierul.

