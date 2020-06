VIDEO 'Whatever it takes' - Expresia fostului președinte al BCE, Mario Draghi, a intrat in dictionarul explicativ al limbii italiene

O expresie celebră în limba engleză, rostită în urmă cu opt ani de fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, italianul Mario Draghi, cu privire la măsurile adoptate pentru salvarea monedei euro, a fost inclusă miercuri în dicţionarul Treccani, un dicţionar de referinţă pentru limba italiană, transmite DPA.

În data de 26 iulie 2012, în perioada crizei datoriilor suverane din zona euro, Mario Draghi a fost invitat să ţină un discurs la Lancaster House din Londra, ocazie cu care a spus "în limitele mandatului nostru, BCE este gata să facă tot ceea ce este nevoie ('whatever it takes') pentru a apăra euro. Şi credeţi-mă va fi suficient", potrivit agerpres.ro.

Expresia 'whatever it takes' a marcat un moment de cotitură în criza datoriilor deoarece a oferit pieţelor financiare o asigurare fermă că zona euro nu se va dezintegra. Între timp expresia 'whatever it takes' a devenit şi un slogan în cercurile UE şi în întreaga lume.

Declaraţia lui Draghi "a schimbat istoria crizei euro", susţin autorii dicţionarului Treccani cu privire la expresia în limba engleză introdusă în dicţionar.

Întrebat de cotidianul Corriere della Sera cum comentează intrarea în dicţionarul Treccani, Mario Draghi a răspuns: "sunt onorat, nu mă aşteptam".

Draghi a condus BCE timp de opt ani. Italianul a folosit toate instrumentele pentru a lupta cu inflaţia scăzută şi stagnarea economică din zona euro, recurgând la dobânzi zero, penalizări pentru băncile care îşi depozitează excesul de lichidităţi la banca centrală şi achiziţii de obligaţiuni.