Videoclipul „Despacito”, cel mai mare numar de vizualizari pe VEVO

Clipul piesei „Despacito", interpretată de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, este cel mai popular pe platforma VEVO, cu peste 6 miliarde de vizualizări. VEVO, serviciul de găzduire video fondat în 2009 ca joint venture al trei case de discuri, a transmis, cu ocazia împlinirii a 10 ani, listele cu cele mai urmărite videoclipuri. „Despacito", lansat în 2017, a fost vizionat de 6,4 miliarde de ori. Al doilea cel mai vizionat videoclip este „Uptown Funk" (Mark Ronson feat. Bruno Mars), cu 3,6 miliarde, urmat de „Sorry" (Justin Bieber), cu 3,1 miliarde. În Statele Unite, „Uptown Funk" ocupă primul loc, cu 628 de milioane de vizualizări, urmat de „Watch Me (Whip/Nae Nae)" al lui Silentó, cu 527 de milioane de vizualizări, şi de „Shake It Off" al lui Taylor Swift, cu 517 milioane de vizualizări. „Uptown Funk" ocupă primul loc şi între cele mai urmărite videoclipuri pe Vevo în Marea Britanie, cu 157 de milioane, urmat de „Sorry" al lui Bieber, cu 148 de milioane, şi de „Shake It Off" al lui Swift, cu 129 de milioane. Vevo găzduieşte peste 400.000 de videoclipuri. Deţinută de Sony Music Entertainment, Universal Music Group şi Abu Dhabi Media Company, VEVO partajeazǎ veniturile din publicitate, iar gǎzduirea videoclipurilor este asiguratǎ de YouTube şi Google.