Videoclipul melodiei I Will Always Love You cantate de Whitney Houston trece de un miliard de vizualizari pe YouTube

Videoclipul melodiei „I Will Always Love You” cântate de Whitney Houston a depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube şi este al patrulea cântec din anii 1990 care reuşeşte această performanţă, potrivit news.ro.

Cântecul recompensat cu Grammy este singurul din acel deceniu interpretat solo care ajunge în „clubul” videoclipurilor cu peste 1 miliard de vizualizări.

Scris şi înregistrat de Dolly Parton în 1973, cântecul a fost relansat de Houston în 1992. Versiunea ei a condus topurile în prima parte a deceniului după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „The Bodyguard”, în care ea a jucat alături de Kevin Costner.

„I Will Always Love You” a lui Houston a petrecut 14 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 şi este unul dintre single-urile cel mai bine vândute din toate timpurile.

Videoclipul a fost încărcat pe YouTube în septembrie 2010. El se alătură acum „November Rain” - Guns N’ Roses, „Smells Like Teen Spirit” - Nirvana şi „Zombie” - The Cranberries, care au depăşit de mai mult timp suma de 1 miliard de vizualizări.

Potrivit Variety, în 2020, „I Will Always Love You” a lui Houston a avut, în medie, 350.000 de vizualizări pe zi. Canalul oficial de YouTube al cântăreţei care a murit în 2012 are acum 5,33 de milioane de abonaţi.

Lista celor mai vizionate videoclipuri pe YouTube din anii 1990: Guns N’ Roses - „November Rain”: 1,45 miliarde de vizualizări, Nirvana - „Smells Like Teen Spirit”: 1,14 miliarde, The Cranberries - „Zombie”: 1,05 miliarde, Whitney Houston - „I Will Always Love You”: 1 miliard, 4 Non Blondes - „What’s Up”: 925 de milioane de vizualizări.