Videoteleconferinta cu militarii din teatrele de operatii si misiuni externe. Despre ce s-a discutat

Cu acest prilej, ministrul apărării naționale a subliniat: „Am dorit să avem o discuție cât se poate de aplicată, cu date și elemente concrete, cu nevoi ale dumneavoastră, și să vă aducem la cunoștință ce s-a întreprins în țară, atât la nivel instituțional, la nivelul MApN, la nivelul fiecărei garnizoane în parte, la nivelul Guvernului, la nivelul întregii țări, pentru că este o activitate, o acțiune de angajament național, cu resurse umane și financiare, cu medici care sunt în prima linie și pe care-i apreciem foarte mult pentru tot ceea ce fac și pentru tot ceea ce vor face în continuare, sprijinindu-i cât putem de mult”.

„Mulțumindu-vă pentru modul în care reprezentați țara și pentru mândria cu care vă slujiți și vă îndepliniți misiunea sub drapel, vă dorim misiune ușoară, multă sănătate, să aveți grijă de dumneavoastră și eu îmi asum responsabilitatea de a face tot ceea ce este posibil să avem grijă de dumneavoastră și de familiile dumneavoastră”, a afirmat ministrul Ciucă la finalul videoteleconferinței.

„Înțelegem îngrijorarea legitimă pe care o aveți referitor la ce se întâmplă în țară și ce se întâmplă la familiile dvs. Vă asigur că vom face tot ce ține de noi să vă sprijinim în aceste demersuri. Am încredere că vă luați măsurile pentru protecția personalului și pentru păstrarea stării de sănătate. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți și suntem alături de dumneavoastră”, a menționat, în încheiere, generalul-locotenent Petrescu.

Ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, au discutat, luni, 30 martie, în cadrul unei videoconferinţe desfășurate la sediul M.Ap.N., cu echipele de comandă ale structurilor dislocate în teatrele de operaţii (T.O.) și misiuni externe din Afganistan, Bosnia și Herţegovina, Kosovo, Republica Mali, Irak, Polonia precum și cu personalul aflat pe fregata „Regina Maria” și puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin Bălescu”.Conducerea MApN a discutat, cu prioritate, despre luarea măsurilor necesare limitării răspândirii COVID-19 în rândul militarilor aflați în misiuni externe, precum și nevoile de sprijin pe care militarii aflați în misiuni în afara teritoriului național le au pentru familiile rămase acasă.Cu privire la situația din zonele de dislocare, conducerea MApN a fost informată de comandanții detașamentelor aflate în misiune în T.O. cu privire la aplicarea măsurilor suplimentare de examinare și control pentru tot personalul, precum:- intrarea în carantină timp de 14 zile, la intrarea în T.O. și la revenirea în țară;- implementarea procedurilor de screening medical pe aeroporturi și la intrările în bazele militare aliate și partenere, precum și dispunerea altor măsuri de prevenție stabilite de autoritățile locale;- în Afganistan, facilitățile medicale ROL-2 și ROL-3 au organizate locații de tranzit și izolare pentru eventuale cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 sau suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2;- în toate bazele militare s-au luat măsuri suplimentare de control și s-au intensificat activitățile de informare și instruire a personalului cu privire la măsurile de prevenție a îmbolnării cu COVID-19;- comandamentele NATO și partenere și-au amânat conferințele de planificare a exercițiilor, iar instituțiile de învățământ ale Alianței Nord-Atlantice și-au suspendat cursurile de specialitate.Ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a cerut fermitate și consecvența întregului personal în aplicarea măsurilor de igienă și protecție, precum și adaptarea activităților la standardele de distanțare socială cerute de contextul pandemiei COVID-19.De asemenea, ministrul Ciucă a cerut comandanților de contingente să transmită, cu maximă urgență, în țară orice situație semnalată de militarii aflați în misiune în legătură cu nevoile concrete de ajutor și sprijin pentru familiile aflate în țară, în special a cazurilor în care soția sau soțul în grija cărora au rămas copiii sunt angrenați în măsurile pe care statul român le ia pentru combaterea pandemiei.La rândul său, șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, a reliefat importanța măsurilor care trebuie luate pentru protejarea personalului împotriva contactării noului coronavirus și a dat asigurări în ceea ce privește sprijinirea familiilor rămase în țară, prin Grupurile de sprijin familial constituite la nivelul unităților din țară:Sursa foto: Facebook/ Nicolae Ionel Ciucă