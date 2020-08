Vienna Insurance Group a raportat in primul semestru un profit inainte de impozitare de 9,5 milioane euro in Romania

Vienna Insurance Group, principalul jucător pe piaţa asigurărilor în Austria şi în Europa Centrală şi de Est, a raportat în primul semestru un profit înainte de impozitare de 9,5 milioane euro în România, în creştere de aproape patru ori, de la 2,4 milioane euro în primul semestru din 2019, potrivit news.ro.

De asemenea, primele brute subscrise total au scăzut cu 2,5%, la 229,1 milioane euro în prima parte a acestui an, de la 234,9 milioane euro în perioada similară din 2019.

La nivel de grup, Vienna Insurance Group a înregistrat un volum al primelor în creştere cu 2,4%, de 5,6 miliarde de euro, în timp ce profitul înainte de impozitare a scăzut cu 21,8%, la 201,2 milioane de euro.

"În pofida situaţiei excepţionale în care se află lumea din cauza Covid-19, am obţinut o creştere a primelor, o rată combinată îmbunătăţită datorită reducerii cheltuielilor cu despăgubirile şi daunelor mai mici cauzate de condiţiile meteorologice şi o rată de solvabilitate de 183%. În pofida deprecierii fondului comercial, am raportat un rezultat solid înainte de impozitare, de peste 200 de milioane de euro. Consider că resursele noastre puternice de capital şi bilanţul nostru impresionant din 2019, precum şi implementarea consecventă a programului Agenda 2020 reprezintă o bază foarte bună pentru a putea face faţă provocărilor cu care ne confruntăm. Investiţiile ample pe care le-am făcut în transformarea digitală au dat rezultate în special în acest context. Ne considerăm bine poziţionaţi pentru a ne continua cu succes operaţiunile. Cu toate acestea, din cauza pandemiei existente, trebuie să ne aşteptăm la efecte amortizante asupra dezvoltării afacerilor noastre până la finalul acestui an. Din cauza incertitudinii existente la nivel mondial, în prezent nu putem oferi o perspectivă privind afacerile la finalul anului”, a explicat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group.

Volumul primelor a fost sever afectat de diferitele restricţii impuse de autorităţi în pieţele unde VIG operează, ceea ce a cauzat o scădere a businessului nou, în special în trimestrul al doilea.

"Totodată, am putut observa că după relaxarea restricţiilor de circulaţie, în anumite pieţe, primele au revenit la niveluri similare celor înregistrate anterior debutului pandemiei. Diversitatea businessului VIG şi activitatea solidă de la începutul anului sunt motivele principale pentru atingerea unui volum al primelor de 5,577 miliarde de euro în primul semestru din 2020, respectiv o creştere anuală de 2,4%. Asigurările de proprietăţi şi răspunderi au înregistrat în mod particular o creştere semnificativă de 7% a primelor, contribuţii importante având pieţele din Polonia, România, Slovacia şi Austria", arată raportul grupului.

Asigurările de sănătate au înregistrat, de asemenea, o creştere a primelor de 2,6%. Asigurările auto, care au fost afectate în mod particular de restricţiile de circulaţie impuse în contextul COVID-19, au rămas stabile, cu un volum al primelor similar celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior. Asigurările de viaţă cu primă unică au înregistrat o creştere de 0,7%, în timp ce asigurările cu prime regulate au scăzut cu acelaşi procent.

Rezultatul financiar (inclusiv rezultatele companiilor consolidate prin punere în echivalenţă) s-a ridicat la 388 milioane de euro în primul semestru din 2020, în scădere cu 8,3% faţă de anul anterior. Rezultatul înainte de impozitare, de 201,2 milioane de euro, a fost în scădere cu 21,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Acest rezultat include reducerea valorii contabile cu aproximativ 120 milioane de euro a operaţiunilor din Bulgaria, Croaţia şi Georgia, ca rezultat al deprecierii fondului comercial din cauza pandemiei COVID-19.

"Dinamica pozitivă a profitului înainte de taxe, excluzând deprecierea fondului comercial, se datorează, printre altele, scăderii ratei combinate. Pieţele majore ale VIG – Austria, Republica Cehă, Polonia şi Slovacia – au avut o contribuţie pozitivă la acest rezultat. Rezultatul după impozitare şi interese minoritare s-a situat la 126,3 milioane de euro (-16,3%) în primul semestru din 2020", relevă raportul VIG.

De asemenea, rata combinată s-a îmbunătăţit datorită reducerii cheltuielilor cu despăgubirile şi daunelor mai mici cauzate de condiţiile meteo.

"Rata combinată la nivelul grupului, de 95,5%, s-a redus cu 0,9 puncte procentuale comparativ cu anul anterior. Această îmbunătăţire semnificativă s-a datorat, printre altele, reducerii cheltuielilor cu despăgubirile în perioada restricţiilor de circulaţie şi daunelor mai mici cauzate de condiţiile meteorologice. Având în vedere creşterea cheltuielilor cu despăgubirile începând din vară, este de aşteptat ca dinamica acestora să se normalizeze în semestrul al doilea din 2020", se mai arată în raport.

Complementar utilizării potenţialului pieţelor profitabile, programul de management Agenda 2020, cu o durată de patru ani, se concentrează pe acele elemente care vor asigura viabilitatea viitoare a grupului şi pe optimizarea modelului de afaceri în termeni de eficienţă a costurilor. Punerea în aplicare a numeroaselor măsuri prevăzute în program a continuat în perioada pandemiei COVID-19, fiind concentrate pe noile iniţiative de digitalizare.

"Serviciile online şi digitale au avut o nouă dinamică de creştere de la începutul pandemiei Covid-19”, a explicat Elisabeth Stadler.

În Polonia, vânzările online au fost canalul de distribuţie cu cea mai rapidă creştere în primul semestrul din 2020, cu un avans anual de 94%. Noi servicii care folosesc aplicaţii pentru evaluarea online a daunelor au fost implementate, de exemplu, în România şi Bulgaria.

„Asistenţa medicală a devenit, de asemenea, mai importantă pentru oameni. Prin urmare, în primul semestru din 2020, ne-am îndreptat atenţia către noile servicii digitale de asistenţă medicală”, a adăugat Stadler.

Adunarea Generală Anuală a Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe), care a fost amânată din cauza Covid-19, va avea loc în format virtual pe 25 septembrie 2020. Dividendul pentru exerciţiul financiar 2019 va fi, de asemenea, supus aprobării Adunării Generale Anuale. Dividendul propus, de 1,15 euro pe acţiune, anunţat pe 17 martie 2020, rămâne neschimbat, sub rezerva unor evoluţii semnificative şi imprevizibile în ceea ce priveşte sănătatea şi economia.

"Considerăm că operaţiunile noastre sunt bine poziţionate. Am avut un exerciţiu financiar excepţional în 2019 şi dorim să împărtăşim acest succes cu acţionarii noştri. Acţionariatul VIG include o mare parte din fondurile de pensii care oferă beneficii celor retraşi din activitate. Aceste fonduri de pensii contează şi pe dividendele noastre pentru a-şi îndeplini obligaţiile faţă de participanţi”, a explicat Elisabeth Stadler.

Ea spune că întreaga dinamică economică din 2020 este puternic afectată la nivel mondial de efectele pandemiei Covid-19.

"În acest moment, este imposibil de estimat cât timp se vor confrunta economiile cu această situaţie excepţională sau care vor fi efectele pe care evoluţia pieţelor de capital şi a ratelor dobânzilor, măsurile politice şi cele de reglementare le vor avea asupra industriei serviciilor financiare. Aşadar, ne abţinem deocamdată să emitem o estimare a evoluţiei businessului pentru 2020", spun reprezentanţii grupului.

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piaţa asigurărilor în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est. Grupul este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Are peste 25.000 de angajaţi ai Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) şi peste 22 de milioane de clienţi. Acţiunile VIG sunt cotate pe Bursa de Valori din Viena din 1994.