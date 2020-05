Vienna Insurance Group a raportat o creștere a profitului net cu 2,8% in primul trimestru, la 85,8 milioane de euro

Vienna Insurance Group (VIG), grup austriac din care fac parte şi Asirom şi Omniasig, a raportat în primul trimestru un profit net de 85,8 milioane de euro, în creştere cu 2,8%, potrivit rezultatelor publicate miercuri, care arată că efectele pandemiei Covid-19 vor fi resimţite începând cu trimestrul 2 din acest an, în pofida începutului bun de an.

Primele Vienna Insurance Group au crescut cu 7,2% în primul trimestru din 2020 la 3,1 miliarde de euro. Profitul (înainte de impozitare) a scăzut la 121,9 milioane de euro (-4,4%), potrivit news.ro.

În România, profitul înainte de impozitare a crescut în primele trei luni cu 4,1%, la 2,1 milioane euro, faţă de primul trimestru din 2019, în timp ce primele brute subscrise total s-au ridicat la 125,9 milioane euro, mai mari cu 8,6% faţă de trimestrul 1 din 2019.

"Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) a consemnat o evoluţie favorabilă a afacerilor în primul trimestru din 2020. Volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la 3,1 miliarde de euro în primele trei luni din 2020. Aceasta corespunde unei creştere de 7,2% comparativ cu primul trimestru din 2019", arată datele VIG.

Reprezentanţii companiei spun că efectele pandemiei Covid-19 vor fi resimţite începând cu trimestrul 2 2020, în pofida începutului bun de an.

Creşteri de prime au fost înregistrate pe toate liniile de business în primul trimestru al anului. Segmentul asigurărilor de viaţă cu primă unică au crescut cu un ritm de două cifre (+29,8%). Pieţele din Austria şi Polonia au înregistrat cele mai mari creşteri de prime în termeni absoluţi.

"Am înregistrat un început de an foarte bun, cu o creştere semnificativă a primelor. Aceasta s-a datorat performanţei solide din lunile ianuarie şi februarie, care a compensat efectul iniţial al restricţiilor implementate începând cu jumătatea lunii martie în lupta împotriva Covid-19. Scăderea primelor ca efect al reducerii businessului nou va fi vizibilă începând cu al doilea trimestru al anului şi este de aşteptat să continue pe parcursul întregului an financiar”, a declarat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group.

Sucursalele din ţările unde Grupul VIG operează au început să fie redeschise gradual din prima parte a lunii mai. Agenţiile sunt din nou la dispoziţia clienţilor, fără restricţii, dar cu respectarea măsurilor de siguranţă.

"Primul trimestru din 2020 a fost închis într-o notă pozitivă, cu un profit (înainte de impozitare) în scădere uşoară la 121,9 milioane de euro (-4,4%) şi un profit net (după impozitare şi interese minoritare) în creştere uşoară la 85,8 milioane de euro (+2,8%), în pofida efectelor negative iniţiale ale pandemiei Covid-19", se arată în datele VIG.

Rata daunei a scăzut semnificativ în primul trimestru din 2020, ceea ce a condus la o rată combinată de 95,1% (faţă de 96,8% în primul trimestru din 2019). Ţările Baltice, Slovacia, Turcia/Georgia au înregistrat îmbunătăţiri semnificative ale ratei combinate.

Rezultatul financiar (excluzând rezultatele companiilor consolidate prin punere în echivalenţă) a însumat 136 milioane de euro în primul trimestru din 2020, în scădere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Acesta a fost în primul rând rezultatul deconsolidării societăţilor non-profit la 31 iulie 2019 precum şi al deprecierii investiţiilor.

Investiţiile grupului, incluzând numerarul şi echivalentele de numerar, însumau 34,7 miliarde de euro la 31 martie 2020.

"În luna mai, ţinând cont de dispoziţiile şi prevederile legale la nivel local, a fost iniţiată reluarea graduală şi la o capacitate limitată a activităţii la birou pentru angajaţi, majoritatea dintre aceştia activând în continuare de acasă. Scopul principal este să ne putem deservi clienţii, dar cu respectarea strictă a reglementărilor privind siguranţa şi sănătatea. Mai mult, un schimb regulat de informaţii despre situaţia curentă în pieţele unde VIG operează are loc în relaţia cu managementul companiilor membre VIG. Evoluţiile de pe piaţa de capital sunt, de asemenea, monitorizate cu atenţie. Criza coronavirusului afectează Grupul VIG în principal prin intermediul efectelor asupra performanţei pieţelor de capital. De asemenea, unele scăderi ale businessului nou nu au putut fi compensate de o creştere simultană a businessului online", arată conducerea VIG.

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piaţa asigurărilor în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est. Are peste 25.000 de angajaţi şi peste 22 de milioane de clienţi. Acţiunile VIG sunt cotate pe Bursa de Valori din Viena din 1994.