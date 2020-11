VIG raporteaza un profit inainte de impozitare in scadere cu 29,2%

Vienna Insurance Group raportează la finele primelor trei trimestre ale anului în curs un profit înainte de impozitare de 266,3 milioane de euro, în scădere cu 29,2% faţă de cel obţinut în perioada similară din 2019, şi o creştere cu 1,7% a veniturilor din prime, până la 7,986 miliarde de euro, determinată în principal de pieţele din Austria şi Polonia.

Pieţele din Turcia, Georgia, România şi Ungaria au raportat, de asemenea, creşteri peste medie ale veniturilor din prime, precizează compania, într-un comunicat remis joi AGERPRES.

De asemenea, Republica Cehă, România şi Slovacia au avut cele mai mari contribuţii în termeni absoluţi la creşterea profitului înainte de impozitare.În plus, agenţia internaţională de rating Standard & Poor's a reconfirmat miercuri ratingul A+ cu perspectivă stabilă acordat Grupului. Agenţia consideră în continuare că profilul de risc comercial al VIG este solid."Evaluarea făcută de S&P atestă poziţia de lider pe care Grupul o deţine în Austria şi Europa Centrală şi de Est, strategia sa multibrand şi reţelele de distribuţieexistente, precum şi marea diversitate de ţări în care activează Grupul şi varietatea de produse. La fel ca anul trecut, agenţia de rating a evaluat profilul de risc financiar al Vienna Insurance Group ca fiind foarte solid. Conform raportului de rating, baza excelentă de capital a Grupului este unul dintre punctele sale forte. Standardele de subscriere prudente ale Vienna Insurance Group alături de capacitatea de a genera profituri îi vor permite Grupului să menţină cel puţin rezerve de capital foarte mari în 2021. Mai mult, pe segmentul asigurărilor de proprietăţi şi răspunderi, VIG este mai puţin susceptibil la pierderi legate de Covid-19 decât unii dintre concurenţii săi", se menţionează în comunicat.Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) a înregistrat performanţe operaţionale solide în primele trei trimestre ale anului 2020. Veniturile din prime au crescut faţă de anul trecut, până la circa 8 miliarde de euro. Rata combinată s-a îmbunătăţit comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 96,1%, iar pandemia de Covid-19 a avut un impact semnificativ asupra rezultatului financiar, care a scăzut cu 18%, la 513 milioane de euro.În plus, deprecierea fondului comercial în valoare de 118 milioane de euro din prima jumătate a anului 2020 a avut un impact asupra profitului înainte de impozitare."Rezultatele Vienna Insurance Group indică o performanţă solidă în pofida situaţiei dificile cauzată de pandemia de Covid-19. Din punct de vedere operaţional, considerăm că suntem în continuare capabili să gestionăm impactul pandemiei asupra grupului. Modelul nostru de business, cu o largă diversitate în ceea ce priveşte ţările, brandurile, canalele de distribuţie şi produsele, şi-a dovedit eficacitatea şi în perioadele dificile. Acest lucru ne permite să valorificăm în continuare oportunităţile şi să ne punem în aplicare obiectivele de creştere pe termen lung", a declarat Elisabeth Stadler, directorul general al Vienna Insurance Group.După primele trei trimestre din 2020, veniturile totale din prime au crescut cu 1,7%, până la 7,986 miliarde de euro. Grupul a raportat o creştere constantă a primelor, în pofida impactului semnificativ al pandemiei de Covid-19. Cu excepţia asigurărilor de viaţă, unde veniturile din prime au scăzut uşor cu aproximativ 1%, toate liniile de business au raportat creşteri în primele trei trimestre ale acestui an, în special segmentul "alte asigurări de bunuri" (+ 5,3%).Creşterea veniturilor din prime a fost determinată în principal de pieţele din Austria şi Polonia. Pieţele din Turcia, Georgia, România şi Ungaria au raportat, de asemenea, creşteri peste medie ale veniturilor din prime.Profitul înainte de impozitare a fost de 266,3 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2020, în scădere cu 29,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Acest indicator a fost puternic influenţat de scăderea rezultatului financiar, precum şi de deprecierea fondului comercial efectuată pentru pieţele din Bulgaria, Croaţia şi Georgia în prima jumătate a anului 2020. Fără această depreciere a fondului comercial, de aproximativ 118 milioane de euro, profitul înainte de impozitare ar fi crescut cu 2,1%, până la 384,1 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2020.Rezultatul financiar (inclusiv rezultatul companiilor consolidate prin metoda capitalului propriu) s-a ridicat la aproximativ 513 milioane de euro, marcând o scădere de 18% faţă de anul anterior ca urmare a evoluţiei negative a pieţelor de capital din cauza Covid-19, precum şi ca urmare a unor efecte cu caracter excepţional.Profitul după impozitare şi interesele minoritare a fost de 175 de milioane de euro (- 22,7%) la sfârşitul primelor trei trimestre ale anului 2020. Republica Cehă, România şi Slovacia au avut cele mai mari contribuţii în termeni absoluţi la creşterea profitului înainte de impozitare.Rata combinată este de 96,1%, valoare uşor mai mică decât cea din anul precedent (96,4%). Acest lucru s-a datorat parţial îmbunătăţirii ratei daunei ca urmare a pandemiei."Aşa cum am prognozat în prima jumătate a anului 2020, cheltuielile cu despăgubirile au crescut odată ce au fost relaxate restricţiile de circulaţie în mai multe ţări, astfel că au crescut şi rezervele pentru daune. Ca urmare a situaţiei actuale, caracterizată prin diferite forme de carantinare şi restricţii pentru combaterea Covid-19, este încă dificil să facem estimări cu privire la impactul macroeconomic pe termen mediu şi lung al pandemiei şi, prin urmare, cu privire la impactul pandemiei asupra industriei asigurărilor. Pe medie, regiunea ECE a traversat mai bine primul val al pandemiei decât au făcut-o Austria şi Europa de Vest", se menţionează în comunicatul VIG.Cu toate acestea, situaţia s-a schimbat în timpul celui de-al doilea val, iar multe ţări din regiune au înregistrat rate de infectare foarte mari. Prognozele economice actuale revizuite pentru regiune estimează o recesiune în al patrulea trimestru al anului 2020, revenirea economiei urmând a fi mai slabă decât se estimase în urmă cu doar câteva săptămâni, precizează VIG."Ţinând cont de cele mai recente evoluţii şi de nivelul de volatilitate dificil de prevăzut de pe pieţele de capital, ne aşteptăm ca profitul înainte de impozitare pentru întregul an să se situeze în intervalul cuprins între 300 şi 350 de milioane de euro", a spus Elisabeth Stadler.