Viitorul a 370 de milioane de copii este pus in pericol de lipsa accesului la mesele oferite de scoli, in urma inchiderii acestora

In conditiile in care criza de COVID-19 impinge foametea pe o panta ascendenta in randul populatiei sarace din lumea intreaga, Programul Alimentar Mondial si UNICEF indeamna guvernele nationale sa previna consecintele devastatoare ce pot afecta nutritia si sanatatea a 370 de milioane de copii care nu mai beneficiaza de mesele oferite de scoli dupa inchiderea acestora.