Viitorul a fost eliminat din Europa League de Gent

Detinatoarea Cupei si a Supercupei Romaniei n-a reusit decat o victorie la limita, scor 2-1, pe teren propriu si paraseste Europa League in turul II preliminar dupa ce a fost invinsa in mansa tur cu 6-3. Partida de la Ovidiu a inceput, asa cum era de asteptat, cu echipa "Regelui" in control. Pe de o parte jucatorii Viitorului isi doreau sa incerce o calificare spectaculoasa, iar pe de alta parte belgienii se multumeau sa apere victoria din primul meci. La finalul unei reprize pe care dobrogenii au controlat-o destul de autoritar, insa fara mari ocazii de gol, oaspetii au deschis scorul prin Yaremchuk. Acesta a profitat de un fault in atac nesemnalizat de arbitru, dar si de gafele elevilor lui Hagi ...